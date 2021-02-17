"Мрачный, угрюмый политический наемник". Трамп отругал лидера республиканцев в сенате Митча Макконнелла
Бывший президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на лидера республиканцев в сенате Митча Макконнелла.
Заявление экс-главы Белого дома по поводу сенатора было распространено его комитетом в поддержку на выборах "Спасите Америку".
"Республиканская партия никогда не сможет быть уважаемой и сильной с политическими "лидерами" вроде сенатора Митча Макконнелла во главе партии", - сказано в документе.
Также Трамп добавил, что Митч - "мрачный, угрюмый, не улыбающийся политический наемник, и если сенаторы-республиканцы останутся с ним, они никогда больше не выиграют".
Кроме того, в заявлении 45-й президент дал понять, что будет активно присутствовать на будущих партийных праймериз и участвовать в кампаниях против республиканских кандидатов, которые его не поддерживают, сказав, что "там, где это необходимо и целесообразно, я буду поддерживать основных соперников, которые выступают за воссоздание великой Америки".
Макконнелл проголосовал на прошлой неделе против импичмента Трампу, но возложил на него ответственность за беспорядки в Капитолии 6 января.
Ранее "Страна" сообщала, что из-за штурма Капитолия Трампа обвинили в нарушении "Акта Ку-клукс-клана" позапрошлого века.
Мы также приводили заявление спикера Палаты представителей Нэнси Пэлоси об учреждении специальной комиссии по расследованию нападения на Капитолий.