Бывший президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на лидера республиканцев в сенате Митча Макконнелла.

Заявление экс-главы Белого дома по поводу сенатора было распространено его комитетом в поддержку на выборах "Спасите Америку".

"Республиканская партия никогда не сможет быть уважаемой и сильной с политическими "лидерами" вроде сенатора Митча Макконнелла во главе партии", - сказано в документе.

Также Трамп добавил, что Митч - "мрачный, угрюмый, не улыбающийся политический наемник, и если сенаторы-республиканцы останутся с ним, они никогда больше не выиграют".

Кроме того, в заявлении 45-й президент дал понять, что будет активно присутствовать на будущих партийных праймериз и участвовать в кампаниях против республиканских кандидатов, которые его не поддерживают, сказав, что "там, где это необходимо и целесообразно, я буду поддерживать основных соперников, которые выступают за воссоздание великой Америки".

Макконнелл проголосовал на прошлой неделе против импичмента Трампу, но возложил на него ответственность за беспорядки в Капитолии 6 января.

Ранее "Страна" сообщала, что из-за штурма Капитолия Трампа обвинили в нарушении "Акта Ку-клукс-клана" позапрошлого века.

Мы также приводили заявление спикера Палаты представителей Нэнси Пэлоси об учреждении специальной комиссии по расследованию нападения на Капитолий.