Киевский апелляционный суд объяснил, почему заменил меру пресечения подозреваемому в убийстве Амины Окуевой Игорю Редькину с содержания под стражей на домашний арест. В суде посчитали, что срок его содержания под стражей превысил предельно допустимый.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы суда, опубликованном в Фейсбуке 16 февраля.

"11 февраля 2021 Киевским апелляционным судом частично удовлетворена апелляционная жалоба стороны защиты, отменено постановление следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева от 27 января 2021 и применены к подозреваемому И. Редькину мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, учитывая следующее. В соответствии с требованиями ч. 3 ст. 197 УПК Украины, срок содержания под стражей может быть продлен следственным судьей в пределах срока досудебного расследования в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом. Совокупный срок содержания под стражей подозреваемого, обвиняемого в ходе досудебного расследования в уголовном производстве по тяжким или особо тяжким преступлениям, не должен превышать двенадцати месяцев", - пояснили в суде.

С учетом того, что Редькина задержали 11 января 2020 года, по состоянию на день рассмотрения апелляционной жалобы его содержали под стражей более максимально установленного для стадии досудебного расследования срока а именно 13 месяцев. Это противоречит положениям уголовного процессуального законодательства и является основанием для отмены обжалуемого решения следственного судьи.

"Вместе с тем коллегия судей суда апелляционной инстанции по результатам апелляционного пересмотра постановления следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева пришла к выводу об обоснованности подозрения в совершении подозреваемым И. Редькинфм инкриминируемых уголовных преступлений, а также наличие рисков, предусмотренных ч. 1 ст. 177 УПК Украины, а потому применила в отношении подозреваемого И. Редькина меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста", - заявили в суде.

Напомним, Окуеву расстреляли в автомобиле 30 октября 2017 года на железнодорожном переезде у посёлка Глеваха в Киевской области.

Как писала "Страна", организатор убийства был задержан 12 января 2019 года. Еще часть участников группы, причастной к преступлению, были разоблачены раньше.