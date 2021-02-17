Гейтс считает. что людям проще видеть за пандемией якобы его злую волю. Скриншот из видео

Филантроп, миллиардер и основатель компании Microsoft Билл Гейтс считает, что готовность стран вкладываться в инновации, которую невольно пробудила пандемия COVID-19, поможет в будущем преодолеть другие болезни.

Об этом богач сказал в интервью CBC.

"Пандемия - это невероятная трагедия. Мы не были готовы к ней. Мы ошиблись, когда она случилась. Но происходят некоторые прекрасные вещи", - сказал Гейтс.

По его мнению, пандемия привела к большим успехам в глобальном здравоохранении и разработке вакцин, в том числе мРНК-вакцин, которые могут помочь положить конец другим смертельным заболеваниям, обнаруживаемым в странах с низкими доходами.

"Объем инноваций, которые страны, потеряв триллионы, теперь готовы финансировать... Мы собираемся добиться большого прогресса в области глобального здравоохранения, и это поможет нам не просто быть готовыми к следующей пандемии. Это поможет нам искоренить полиомиелит, малярию, корь и все остальное, что вызывает столько смертей, в основном в бедных странах", - уверен миллиардер.

В интервью Гейтс также прокомментировал многочисленные теории заговора, которые связывают с ним.

"Об этом говорится в миллионах постов. Я надеюсь, что мы сможем сделать правду более интересной, чем теория заговора. Пандемия заставляет людей искать простые решения, чтобы объяснить, почему это произошло. И разве за всем этим нет воли какого-то злого человека?" - объяснил Гейтс ход мысли сторонников заговоров.

Ранее Гейтс называл главные угрозы для человечества после коронавируса.

Как сообщала "Страна", на днях старшая дочь бизнесмена получила первую дозу вакцины от коронавируса

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