Витренко обещает газ по 6,99 гривен до конца года

Отъезд миссии Международного валютного фонда с негативным для Украины итогом, как ни парадоксально, принес позитивные результаты для страны.

После него украинские чиновники и политики вдруг осмелели и начали делать заявления, идущие вразрез с позицией фонда.

Вчера и.о. министра энергетики Юрий Витренко заявил, что правительство "работает над устойчивым решением", которое позволит сохранить на весь 2021 год цену на газ для населения не выше 6,99 грн за кубометр.

В этом заявлении, конечно, учтено не все (в частности, ничего не говорится о том, какой будет цена на весь 2021 год для предприятий теплокоммунэнерго, от которой зависит стоимость отопления), да и 6,99 за куб – не так мало, чтобы вся страна прыгала от восторга.

Однако по отношению к МВФ даже такая декларация – уже демарш, поскольку заокеанские контролеры в принципе против любых ограничений на рынке газа.

Заявление Витренко перекликается с комментарием главы налогового комитета Рады Даниила Гетьманцева, который накануне сказал, что если требования МВФ противоречат интересам страны, то лучше обойтись без траншей от этого уважаемого учреждения. Конкретно о газе представитель "Слуги народа" ничего не говорил, но и так очевидно, что тарифы входят в число "требований, которые противоречат".

После таких заявлений осталось понять, что же все-таки происходит – то ли власть в целом, не добившись от МВФ желаемого, решила, так сказать, идти своей дорогой, то ли внутри нее завелась оппозиция курсу на полное удовлетворение заокеанских партнеров.

Впрочем, пока речь идет только о словах, да и рынок газа – не единственное требование, выдвигаемое фондом. Еще одним маркером будет вопрос о возврате к "судебной реформе": если не произойдет попытки передать судейский корпус под контроль Запада, то в политике власти действительно что-то изменилось. Но пока окончательные выводы делать рано.

Зачем в Раду внесли закон по НАБУ?

В контексте того же вопроса следует рассматривать и законопроект от Кабмина, поданный вчера в парламент. Речь идет о правках в ряд законов с целью привести статус Национального антикоррупционного бюро Украины в соответствие с требованиями Конституции. То есть с теми требованиями, которые в своем вердикте зафиксировал бунтующий Конституционный суд.

Как известно, президент продолжает вялотекущие боевые действия с КС, и одна из причин этого противостояния – как раз определение судей в отношении НАБУ. Однако параллельно с этим в Раду вносится законопроект, который предусматривает увольнение главы бюро Артема Сытника и проведение нового конкурса на эту должность.

В среде "соросят" уже по этому поводу идут возмущения и "зрада", предрекают конец отношениям с МВФ и Западом. С Запада, впрочем, сигналы пока идут достаточно осторожные.

Лишь советник президента США Джо Байдена Майкл Карпентер перепостил в соцсетях статью о том, что за внесением этого законопроекта может стоять сам Зеленский.

Естественно, это не означает, что сигналы не доносятся в кулуарном режиме. Потому нужно будет посмотреть - дойдет ли этот законопроект вообще до голосования и если да, то останется ли в нем норма об увольнении Сытника.

Подозрение Шарию

Вчера СБУ объявила о подозрении лидеру Партии Шария Анатолию Шарию. Подозрение вручено сразу по двум статьям - "Государственная измена" и "Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам".

В качестве доказательства представлен ролик, в котором под русскую балалайку идет нарезка различных видео, которые, по мнению СБУ, должны доказывать "госизмену" Шария.

Сам Шарий обвинил в заказе президента Зеленского.

"Ну что я могу сказать. У хриплого дегенерата сорвало крышу. У психически нездорового человека сорвало крышу", - заявил он.

Также Шарий сказал, что будет в Европе бороться за свои права, а не в Украине, которую он назвал "черной дырой", а президента Владимира Зеленского "карликом недоразвитым".

"Пошли они в задницу с этой госизменой", - сказал Шарий.

СБУ, тем временем, уже анонсировала вызов Шария на допрос 22 февраля. Если он не явится, то его, скорее всего, объявят в розыск и попытаются добиться экстрадиции из Испании, где сейчас он проживает.

Почему Яценко поменял "За будущее" на "Довиру"?

Парламентский день вчера запомнился одной кадровой новостью: народный депутат Антон Яценко вышел из группы "За будущее" и перешел в группу "Доверие".

Переходы из фракции во фракцию ныне дело не частое. Это раньше бютовцы и нашеукраинцы пачками мигрировали в Партию регионов, а после введения полуимперативного мандата все стало гораздо сложнее. Поэтому миграция Яценко заслуживает внимания.

И требует объяснения. Поскольку такой переход сложно объяснить вдруг возникшими идеологическими противоречиями с руководством "За будущее" и внезапным совпадением идеологии с "Доверием". Сложно объяснить, потому что даже самые опытные политологи не найдут отличий в идеологии этих двух групп. Как не найдут и самой идеологии.

Однако с переходом Яценко все ясно по одной причине: идеология этого депутата – бизнес, делающийся с помощью мандата. И вот в этом контексте его миграция абсолютно логична.

Дело в том, что "За будущее" создавалась как группа-сателлит "Слуги народа". Основной ее целью было отстаивать бизнес-интересы мажоритарных и миноритарных акционеров группы, обменивая голосования на нужные решения. Однако в последнее время между мажоритарным акционером "За будущее" Игорем Коломойским и президентом пробежала кошка, и группа стала игнорировать нужные для власти голосования. Что для миноритарных акционеров вроде Яценко – серьезная помеха ведению бизнеса.

Поэтому он и решил перейти в другой "клуб по интересам" – группу-сателлит "Доверие", где нет такого давлеющего акционера как Коломойский, есть лишь координатор общих интересов в лице Сергея Шахова. Тут Яценко ничто не помешает: "Доверие" на сегодняшний день – самая доверительная группа для президента, порой даже более доверительная, чем "слуги народа". Так что за будущее бизнеса этого народного депутата можно больше не волноваться.

Отсрочат ли "языковые" штрафы для продавцов?

Вчера один из представителей власти – министр культуры Александр Ткаченко – поднял вопрос о штрафах за русский язык в обслуживании. Причем высказался за то, чтобы норму об этих штрафах отсрочить.

Учитывая тот факт, что Ткаченко является сторонником украинизации (при нем "1+1" даже во времена Януковича оставался преимущественно украиноязычным), заявление достаточно неожиданное. И с неожиданными, но логичными аргументами.

Так, министр предлагает сделать отсрочку, поскольку принятая при Порошенко программа украинизации не выполняется – в частности, нет бесплатных курсов государственного языка, которые позволили бы каждому украинцу беспрепятственно овладеть им.

Безусловно, в вопросе о беспрецедентном языковом принуждении, которое внедряется ныне в Украине, наличие или отсутствие курсов – вовсе на главная проблема. Однако даже этот аргумент звучит только в интервью, а законопроект с аналогичным смыслом лежит в парламенте уже третий месяц, и партия власти не сделала ни одного движения, чтобы воплотить его в реальность.