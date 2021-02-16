В Государственном экспертном центре (ГЭЦ) Минздрава заявили, что поданы документы для регистрации в Украине вакцины для профилактики COVID-19 производства компаний Pfizer и BioNTech.

Об этом сообщается в Фейсбуке центре со ссылкой на слова директора ГЭЦ Михаила Бабенко.

Бабенко сказал, что его ведомство обрабатывает три заявления на регистрацию вакцин против COVID-19.

"15 и 16 февраля "Единое окно" МЗ зарегистрировало и передало в Государственный экспертный центр МЗ Украины два новых заявления о регистрации вакцин для профилактики COVID-19. Это индийская вакцина Covishield производства "Серум Инститьют" и Comirnaty от известного европейского производителя Pfizer, Бельгия", - сказал Бабенко.

Он добавил, что иммунобиологические препараты представлены под обязательство для экстренного медицинского применения, в соответствии с постановлением Кабинета министров от 8 февраля 2021 года №95. Сейчас они находятся на разных этапах оценки.

Бабенко заверил, что работники ГЭЦ осознают свою ответственность перед обществом и прилагают все усилия для того, чтобы предоставить экспертные выводы относительно соотношения пользы и риска и проверки регистрационных материалов в кратчайшие сроки, как того требует законодательство Украины.

В ГЭЦ напомнили, что 10 февраля получили заявление о государственной регистрации в Украине вакцины CoronaVac производства "Синовак Лайф Саенсиз Ко., Лтд" под обязательство для экстренного медицинского применения.

Как писала "Страна", министр здравоохранения Максим Степанов тоже заявил, что компания Pfizer подала документы для регистрации своего препарата в Украине.

Между тем Кабмин утвердил постановление, запрещающее регистрировать вакцины и другие профилактические средства от коронавирусной инфекции производства РФ - на том основании, что это государство-агрессор.