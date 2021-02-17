Вице-президента США Камалу Харрис, вступившую в должность менее месяца назад, уличили в том, что она проводит телефонные беседы с мировыми лидерами вместо президента Джо Байдена. Это вызывает вопросы по поводу его способности выполнять обязанности главы государства.

Об этом сообщает издание The National Pulse.

Автор заметки в издании приводит в пример отчет Белого дома, озаглавленный "Информация о разговоре вице-президента Камалы Харрис с президентом Франции Эммануэлем Макроном". В документе сказано следующее.

"Вице-президент Камала Харрис говорила сегодня (15 февраля - Ред.) с президентом Франции Эммануэлем Макроном и заявила о своей приверженности укреплению двусторонних связей между Соединенными Штатами и Францией и активизации трансатлантического союза. Вице-президент Харрис и президент Макрон согласились с необходимостью тесного двустороннего и многостороннего сотрудничества для решения проблемы COVID-19, изменения климата и поддержки демократии в стране и во всем мире. Они также обсудили многочисленные региональные проблемы, в том числе на Ближнем Востоке и в Африке, и необходимость их совместного решения. Вице-президент поблагодарила президента Макрона за его действия в вопросе гендерного равенства и за вклад Франции в создание марсохода NASA Mars 2020 Perseverance".

Странно, когда вице-президент вступает в контакт с ключевыми мировыми лидерами всего через несколько недель после прихода новой администрации, отмечает издание.

Также в заметке сообщается, что Харрис недавно общалась с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Напомним, Байдену уже 78 лет, и он очень давно в политике. В связи с его возрастом неоднократно возникали сомнения, сможет ли он полноценно выполнять свою работу на высшем посту.

Как писала "Страна", через несколько дней после инаугурации Байден сам позвонил президенту РФ Владимиру Путину.