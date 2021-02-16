В Белом доме сообщили, когда могут ввести новые санкции против "Северного потока - 2"
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки прокомментировала вероятность введения новых санкций против российского газопровода "Северный поток - 2".
Об этом она сказала по время пресс-брифинга 16 февраля.
По словам Паски, США продолжают следить за действиями по завершению строительства или проведению сертификации трубопровода. Псаки сказала, что если такие действия будут иметь место, то США приступят к решению вопроса о введении санкций. При этом она добавила, что санкции - это лишь один из инструментов обеспечения энергобезопасности.
Представитель Белого дома также рассказала, что президент США Джо Байден по-прежнему считает "Северный поток - 2" плохой сделкой для Европы. По мнению главы государства, реализация данного проекта может разделить Европу.
Ранее издание The Wall Street Journal сообщало, что администрация Байдена задумалась о пересмотре политики по "Северному потоку - 2". По информации американской газеты, в Вашингтоне оценивают, нужно ли отказаться от санкций против компаний и физлиц, которые причастны к строительству.
Как писала "Страна", Германия решила убедить США отказаться от санкций против газопровода.