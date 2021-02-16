В Варшаве полиция задержала 32-летнего гражданина Украины, которого подозревают в убийстве 68-летнего мужчины.

Как сообщает издание RDC, тело погибшего было обнаружено 6 февраля вблизи форта Влоха.

"Погибший 68-летний мужчина был практически голым. Рядом с умершим была его одежда. На теле жертвы были многочисленные синяки", - говорится в сообщении.

Украинцу сообщили подозрение и арестовали на три месяца.

В свою очередь, задержанный своей вины не признает, а расследование продолжается. Мотив подозреваемого пока не установлен. Однако известно, что мужчины употребляли алкоголь вместе.

У 68-летнего мужчины на теле не было ранений, которые могли бы однозначно указать на причину смерти. Прокуратура ждет детальную оценку экспертов, осуществивших вскрытие. Если вина мужчины будет доказана, то ему грозит пожизненное лишение свободы.

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