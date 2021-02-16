Во Франции нижняя палата парламента (Национальное собрание) 16 февраля проголосовала за законопроект о защите республиканских ценностей. Он направлен против исламистского сепаратизма и попыток религиозных радикалов подорвать светский характер государства.

В поддержку документа проголосовали 347 депутатов, против выступил 151. Однако для его вступления в силу нужно одобрение верхней палаты парламента - Сената.

В законопроекте более 70 статей. В нем перечисляются основания для закрытия мечетей и религиозных школ, вводятся требования отчетности о финансировании религиозных групп из-за рубежа, а также предписывается, что все дети начиная с трех лет обязаны посещать школу.

Основные нововведения, содержащиеся в документе, следующие:

школьники должны будут получать разрешение от властей для обучения на дому, и в основном по медицинским показаниям (таким образом планируется ограничить распространение религиозного обучения и насаждение салафизма при домашнем обучении мусульман);

разглашение персональной информации о других людях с целью организации нападения на них будет считаться криминальным деянием, которое будет наказываться тремя годами тюрьмы и штрафом до 45 тысяч евро;

религиозные организации будут обязаны разглашать данные о получении от иностранных организаций пожертвований на сумму свыше €10 тысяч;

общественные организации смогут получать деньги от государства, только обязуясь следовать светским республиканским ценностям, в случае нарушения этого соглашения они обязаны будут вернуть все полученные деньги;

всем госслужащим и компаниям, предоставляющим государственные услуги или выполняющим работы по контракту с государством, будет запрещено выражать свои религиозные убеждения в рамках профессиональной деятельности и руководствоваться ими при оказании услуг. Это означает, что, например, общественные бассейны не смогут предлагать мужчинам и женщинам часы раздельного плавания по религиозным мотивам.

Законопроект был внесен в парламент сторонниками Макрона после убийства 18-летним членом чеченской общины школьного учителя Самуэля Пати в пригороде Париже. Учитель был убит вскоре после того, как обсуждал со своими учениками карикатуры на пророка Мухаммада как пример свободы слова.

"Страна" анализировала, к каким последствиям может привести это убийство.