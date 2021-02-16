На Сицилии снова проснулся вулкан Этна, фото: sopranovillas.com

Итальянские вулканологи рассказали о новом извержении вулкана Этна на Сицилии. Об этом сообщает агентство ANSA.

Национальный институт геофизики и вулканологии зафиксировал природное явление в 16.10 по местному времени (17.10 по Киеву).

Ученые отметили, что извержение проходило из кратера, который находится на юго-восточном склоне. Они добавили, что возле вулкана были видны потоки лавы и выбросы пепла.

 

В конце января 2021 года Национальный институт геофизики и вулканологии в Катании заявлял о проснувшемся вулкане Этна.

Этна - крупнейший действующим вулкан в Европе. Он постоянно находится под наблюдением ученых.

Ранее "Страна" сообщала, что в последний раз на вулкане Этна "просыпался" новый кратер перед инаугурацией Байдена.

До этого на Сицилии активизировался вулкан Этна в середине 2019 года.

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