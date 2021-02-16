Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила, когда можно будет говорить об окончании пандемии коронавируса.

Об этом она сказала в интервью российской журналистке Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 1".

По словам представительницы ВОЗ, о признаках завершения пандемии можно будет говорить, когда "число заболевших одновременно во всех регионах мира будет снижаться до уровня ниже эпидемиологического порога", а нагрузка на систему здравоохранения в связи с коронавирусом не будет мешать ее нормальной работе.

При этом Вуйнович не стала давать прогноз, когда закончится пандемия коронавируса.

Как писала "Страна", вчера в ВОЗ сказали, что число новых заражений коронавирусом в странах мира снижается пятую неделю подряд.

А в первых числах февраля в ВОЗ отметили снижение темпов распространения Covid-19.