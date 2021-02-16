Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила, что начало третьей волны коронавируса будет зависеть от поведения людей.

Об этом она сказала в интервью журналистке Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".



"Вторая волна. Да, она сейчас показывает снижение по всему миру. Коллективного иммунитета достаточного еще нет, барьера еще нет. Если не будем осторожны, да, третья волна возможна", - спрогнозировала Вуйнович.





Пока в ВОЗ считают, что мир переживает вторую волну, в некоторых странах уже заговорили о третьей. Так, на днях власти ФРГ заявили, что третья волна пандемии уже обозначилась и с ней нужно бороться.

А в начале февраля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что европейские страны уже сейчас проходят третью волну эпидемии коронавируса.