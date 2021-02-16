В Сумах патрульные дважды за день оштрафовали водителя маршрутного такси, перевозивший пассажиров в состоянии наркотического опьянения.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

О водителе со странным поведением копам сообщили местные.

"Патрульные разыскали маршрутку и, общаясь с 45-летним водителем, заметили его неадекватное поведение. Составили админпротокол и отпустили. Впрочем, уже через полтора часа правоохранители снова увидели его за рулем с пассажирами в салоне", - говорится в материале ТСН.

Ранее "Страна" рассказывала, как в Броварах 16-летний пьяный за рулем стал участником смертельного ДТП на светофоре.

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