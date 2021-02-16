Украинский врач-педиатр Евгений Комаровский ответил на вопрос можно ли при диагностировании у матери коронавирусной инфекции продолжать грудное вскармливание ребенка и как определить, не заболел ли малыш.

Об этом он сообщает на своей странице в Instagram.

В частности, врач заявил, что кормление грудью однозначно можно и нужно продолжать.

"Поставить грудничку диагноз по симптомам практически невозможно, потому что специфических симптомов коронавируса у него нет: грудничок вам вряд ли скажет, что он сегодня не чувствует, как мама пахнет и какой вкус у маминого молока. Да у детей такого возраста, как правило, специфических симптомов и не бывает", - говорит Комаровский.

По его словам, если у мамы диагностированный коронавирус, а у ребенка наблюдается недомогание - например, повысилась температура, то предположить заражение Covid-19 можно.

"Что же касается лабораторной диагностики, то все те тесты, которые используются у взрослых, могут использоваться и у детей любого возраста", - сообщил доктор.

Ранее мы приводили, что в Минздраве тоже рекомендовали украинским матерям с коронавирусом продолжать кормление грудью. В центре общественного здоровья отметили, что грудное молоко - лучшее питание для начала жизни здорового ребенка.

Также напомним, как правильно принимать лекарства при кормлении грудью. Доктор Комаровский назвал восемь правил, которым стоит следовать.