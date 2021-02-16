В городе Овруч Житомирской области 22-летняя женщина попала под товарный поезд, который отрезал ей ногу. Драма случилась на глазах у ее четырехлетнего сына, которого овручанка везла в детский сад.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

22-летняя Екатерина везла сына Артема в садик через так называемый служебный железнодорожный переход, на котором стоял товарняк. Женщина спешила и не захотела ни ждать, пока состав отъедет, ни обходить его. Она решила пролезть под вагонами. По счастливой случайности, сначала она нырнула под поезд без ребенка, иначе пострадал бы и он.

Сейчас Екатерина лежит в реанимации. По ее признанию, она никогда не пыталась перейти железнодорожные пути под поездом, но на этот раз сильно спешила.

"Пропустила саночки, а когда поезд тронулся, я хотела их выхватить назад, но у меня не получилось, потеряла контроль и упала", – вспоминает пострадавшая.

Свидетели вызвали к женщине скорую. В больнице ей долго пытались спасти раздавленную колесами конечность.

"С 10 до 17 часов это все делалось, но не удалось спасти ногу. Чтобы сохранить жизнь – пришлось ампутировать", – рассказал заведующий отделением интенсивной терапии Овруцкой районной больницы Николай Невмержицкий.

По словам оператора ж/д станции Надежды Шваб, впервые за ее 40 лет работы на этом месте произошла такая трагедия. Перекрывший переход состав в тот день не должен был там останавливаться, но вмешалась погода. А женщина, да еще с маленьким ребенком, вообще не имела права переходить пути под вагонами.

"Там обойти всего пять вагонов надо было... Или постой на переходе, подожди. Люди же стоят, ждут. Нельзя под вагонами лезть", – сказала оператор.

В полиции по факту тяжелой травмы Екатерины открыли производство и начали опрос свидетелей.

Ранее "Страна" рассказывала о подобном случае под Киевом, где молодого парня сбил поезд и отрезал ему ногу.

Мы также сообщали, как на станции столичного метро "Святошино" 49-летняя женщина совершила попытку самоубийства и потеряла под поездом ногу.