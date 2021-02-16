Единый социальный взнос на общеобязательное государственное социальное страхование - это консолидированный страховой взнос в Украине, сбор которого осуществляется в систему общеобязательного государственного страхования в обязательном порядке и на регулярной основе.

Об этом рассказали в Главном управлении ГНС в Черновицкой области.

Так, в этом году размер минимальной зарплаты будет изменяться дважды: с 1 января (6000 грн) и с 1 декабря (6500 грн). А следовательно, будет изменяться минимальный страховой взнос по ЕСВ:

- с января по ноябрь - 1320 грн. (6000 х 22 %);

- за декабрь - 1430 грн. (6500 х 22 %).

Налоговики обратили внимание на сроки уплаты ЕСВ самозанятыми лицами в 2021 году:

- физическими лицами - предпринимателями, избравшими упрощенную систему налогообложения независимо от избранной группы, - до 20 числа месяца, наступающего за кварталом, за который уплачивается единый взнос;

- физическими лицами - предпринимателями, избравшими общую систему налогообложения, и лицами, осуществляющими независимую профессиональную деятельность, - до 20 числа месяца, наступающего за кварталом, за который уплачивается единый взнос. Окончательный расчет за календарный год до 10 февраля следующего года.

Таким образом, минимальный размер единого взноса для предпринимателей, который подлежит уплате, составляет:

за I квартал 2021 года - 3960 грн. (срок уплаты 19 апреля 2021 года);

за ІІ квартал 2021 года - 3960 грн. (срок уплаты 19 июля 2021 года);

за ІІІ квартал 2021 года - 3960 грн. (срок уплаты 19 октября 2021 года);

за IV квартал 2021 года - 4070 грн. (срок уплаты 19 января 2022 года).

Кроме того, с 01.01.2021 расширен круг лиц, которые освобождаются от уплаты ЕСВ:

- для физических лиц - предпринимателей (кроме тех, которые избрали упрощенную систему налогообложения), лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, и членов фермерского хозяйства отменяется обязанность платить минимальный размер ЕСВ за месяцы, в которых не был получен доход (прибыль).

То есть для физических лиц, применяющих общую систему налогообложения, лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, и членов фермерского хозяйства, в случае, если не получен доход (прибыль) в отчетном периоде или отдельном месяце отчетного периода, самостоятельное определение базы начисления единого взноса является исключительно правом, а не обязанностью для указанных плательщиков.

Освобождаются от уплаты ЕСВ за себя физические лица - предприниматели и лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, если они получают пенсию по возрасту, или за выслугу лет, или являются лицами с инвалидностью, или достигли возраста, установленного ст. 26 Закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", и получают в соответствии с законом пенсию или социальное пособие. Такие лица могут быть плательщиками единого взноса только добровольно.

Освобождаются от уплаты единого взноса за себя:

- лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, при условии постановки их на учет как физических лиц - предпринимателей и осуществления ими одного вида деятельности одновременно как физическим лицом - предпринимателем, так и лицом, осуществляющим независимую профессиональную деятельность;

- лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, и физические лица - предприниматели, имеющие основное место работы, за месяцы отчетного периода, за которые работодателем был уплачен страховой взнос за таких лиц в размере не меньше минимального страхового взноса.

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