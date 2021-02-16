На Волыни медики не смогли добраться к больной жительнице села Менчичи. От дома до кареты скорой помощи женщину транспортировали дедовским методом - на санях, которые тянула пара лошадей.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

К 15 февраля, когда произошла история с больной селянкой, в области уже третий день не мело, однако на дорогах было затруднено движение. А улицы во многих селах оставались заблокированы.

Как рассказал водитель скорой, однажды машина медиков застряла в сугробе, из-за чего пришлось вызвать ГСЧС. Однако спасатели тоже увязли в снегу.

В сюжете врачи спешили на вызов к 32-летней обитательнице Менчичей с острой болью в животе. Врачам не удалось подъехать по ее адресу и пришлось бросить машину там, где начинаются сугробы. После этого они почти километр шли до дома пациентки пешком. Поскольку они заподозрили у нее приступ аппендицита, потребовалась срочная госпитализация.

На помощь пришел сосед Владимир с санями на конной тяге. Он доставил больную к карете скорой помощи, а та увезла женщину в районную больницу.

К счастью, больную успели довезти вовремя и подготовить к операции.

Как добавили журналисты, от заносов страдают и местные дети: они не могут дойти до школы и вынуждены учиться дистанционно.

Как сообщала "Страна", в ночь на 16 февраля в трех областях Украины было ограничено движение транспорта после снегопадов.

Из-за непогоды спасателям приходится вытягивать из снежных ловушек десятки автомобилей в день.