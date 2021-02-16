В Индии обнаружили южноафриканский и бразильский штаммы коронавируса, люди, которые возвращаются из этих стран возможно будут проходить более тщательное тестирование.

Об этом пишет Reuters.

Так, южноафриканский штамм коронавируса обнаружили у четверых людей в прошлом месяце, а бразильский штамм у одного человека в этом. Считается, что оба эти штамма способны легче инфицировать легкие человека, чем британская мутация коронавируса.

На данный момент правительство Индии рассматривает возможность введения обязательных тестов ОТ-ПЦР (полимеразная цепная реакция с обратной транскрипцией) для всех людей, прибывающих из Бразилии и Южной Африки, сейчас тесты обязательно для прибывающих из Великобритании. На сегодняшний день в Индии зарегистрировано 187 случаев заражения британским вариантом.

"Прямых рейсов из Южной Африки или Бразилии нет, поэтому министерство здравоохранения и министерство гражданской авиации обсуждают меры, которые необходимо предпринять по этому поводу", - заявил на пресс-конференции министр здравоохранения Раджеш Бхушан.

Заболеваемость COVID-19 в Индии выросла на 9121 человек за последние 24 часа, достигнув 10,93 миллиона человек, уступая только США. Смертность увеличилась на 81 до 155 813 человек.

Напомним, в США нашли семь мутаций коронавируса, похожих на британский штамм.

Также сообщалось, что по данным ВОЗ новым штаммом коронавируса из ЮАР заражаются и те, кто уже перенес коронавирус.