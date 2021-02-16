Во вторник, 16 февраля, мировые цены на нефть эталонных марок меняется в разных направлениях, WTI продолжает дорожать на фоне снижения добычи в США из-за погодных условий, в то время как стоимость Brent уменьшается.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:05 КСК составляет $63,04 за баррель, что на $0,26 (0,41%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

В то же время цена фьючерсов на нефть WTI на март на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет $59,96 за баррель, что на $0,49 (0,82%) выше уровня на закрытие торгов 12 февраля.

Стоимость фьючерсов на природный газ на март на NYMEX подскочила на 7,4% - до $3,127/ MMBtu.

Как сообщает агентство Bloomberg, сильные морозы повредили систему энергоснабжения в Техасе и привели к перебоям с подачей электроэнергии. Проблема распространяется и на другие штаты в центральной части США.

Кроме домохозяйств, морозы наносят вред энергетическому комплексу. Добыча в США упала более чем на 1 млн баррелей в сутки, в результате чего стоимость нефти WTI впервые более чем за год превысила $60 за баррель.

Нефтеперерабатывающий комплекс региона, который производит почти половину топлива в стране, сталкивается с перебоями электроснабжения и поставок газа. Некоторые нефтеперерабатывающие заводы приостановили работу, что создает угрозу снижения поставок бензина и дизеля в стране.

Добыча газа также была сокращена в тот момент, когда спрос на газ из-за холодов подскочил. Цены на газ на техасском хабе Waha подскочили до $500/MMBtu, более чем в сто раз превысив его стоимость на Henry Hub, пишет Bloomberg.

"Мировое предложение уменьшается, поскольку холода в США какое-то время будут сохраняться, - отмечает старший аналитик по сырьевому сектору VI Investment Corp. Вилл Сангчил Юнь. - При этом, ожидания спроса улучшаются. Подъем цены WTI к $65 за баррель больше не выглядит невозможным".

В то же время, старший аналитик Swissquote Айпек Озкардеская предупреждает, что скачок энергетического спроса в Техасе и снижение добычи имеют временный характер. "Может легко начаться нисходящая коррекция, способная привести к падению цен ниже $55 за баррель, однако это не должно негативно повлиять на среднесрочные позитивные тенденции на нефтяном рынке", - приводит его слова MarketWatch.

Напомним, 12 февраля нефть стала дороже $62 впервые с января 2020 года.

Также сообщалось, что Байден ввел мораторий на разработку государственных нефтегазовых месторождений.