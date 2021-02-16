Блогера и лидера политической "Партии Шария" Анатолия Шария, которому объявили подозрение в госизмене, вызвали на допрос в СБУ. Допрос назначен на 22 февраля.

Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службе СБУ.

"Повесткой А. Шарий вызван на допрос, который должен состояться 22 февраля. Решение об объявлении Анатолия Шария в розыск будет принято в случае его неявки на допрос. Учитывая последний пост Анатолия Шария, где он читает текст подозрения, он его получил. То есть подозрение дошло до адресата", - заявили в спецслужбе.

По мнению следователей Службы безопасности, блогер вел противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере. В СБУ полагают, что Шарий намеревался обострить общественно-политическую ситуацию в стране и разжечь межнациональную и межконфессиональную ненависть внутри украинского государства.

"Страна" приводила комментарий Анатолия Шария по поводу его подозрения в госизмене.

Как мы сообщали, чуть менее месяца назад ГБР объявило Виктору Януковичу подозрение в госизмене за Харьковские соглашения 2010 года.