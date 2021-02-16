Бывшего президента США Дональда Трампа в связи с январскими беспорядками в Капитолии обвиняют в нарушении "Акта Ку-клукс-клана" 1871 года. Этот документ запрещает мешать Конгрессу исполнять свои обязанности.

Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на иск, поступивший в окружной суд Вашингтона.

В иске говорится, что участники штурма здания Конгресса намеревались воспрепятствовать и, в конечном итоге, задержали законодателей, исполнявших свой долг, предписанный Конституцией США - утверждение результатов голосования коллегии выборщиков.

Иск подал 16 февраля демократ от штата Миссисипи Бенни Гордон Томпсон, возглавляющий Комитет по внутренней безопасности Палаты представителей.

В иске среди обвиняемых значатся Трампа, его адвокат Руди Джулиани и ультраправая организация "Гордые парни". Согласно иску, они "играли руководящую роль" во время беспорядков в Капитолии 6 января, а также "предоставили помощь военного типа, достаточную, чтобы побороть любое сопротивление со стороны полиции Капитолия".

"6 января был одним из самых постыдных дней в истории нашей страны, и он был спровоцирован самим президентом. Его ликующая поддержка воинствующих белых расистов привела к штурму Капитолия, что поставило мою жизнь и жизни моих коллег под угрозу", - заявил Томпсон.

"Акт Ку-клукс-клана" был принят в 1871 году в ответ на угрозы со стороны одноименной расистской организации, мешавшей работе конгрессменов на юге страны.

Ранее "Страна" сообщала о казусе, когда лидер демократов в Верхней палате Конгресса США Чак Шумер перепутал слова и заявил, что Трамп подстрекал своих сторонников к "эрекции".

Между тем в США провалился второй по счету импичмент Трампа.