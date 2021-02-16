Сотрудник Каменец-Подольского районного управления полиции продавал информацию с ограниченным доступом из систем МВД. Теперь ему грозит от трех до шести лет тюрьмы.

Об этом сообщает Департамент внутренней безопасности Нацполиции на своей странице в Facebook.

Так, сотрудники Хмельницкого управления Департамента внутренней безопасности выяснили, что 28-лентний полицейский сетора реагирования патрульной полиции, который имел доступ к автоматизированным системам МВД Украины, скачивал, копировал и продавал служебную информацию.

"Задокументировано проведение оперативных закупок информации с ограниченным доступом, в результате которых полицейский получил на банковскую карточку 6 тыс 500 гривень", - говорится в сообщении.

На данный момент следователи ГБР готовят

По установленным фактам внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.361-2 (несанкционированный сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, которая сохраняется в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или на носителях такой информации) и ч.3 ст.362 (Несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней) Уголовного кодекса Украины.

Следователи ГБР готовят объявление о подозрении фигуранту, за нелегальные действия со служебной информации копу грозит от 3 до 6 лет тюрьмы.

Напомним, в Тернополе начальник налоговой с сыном вымогали 40 000 долларов за несуществующий долг и угрожали расправой.

Также сообщалось, что под Черкассами полицейские стулом и шлангом от огнетушителя выбивали из задержанного признание в краже. Их отстранили от выполнения служебных обязанностей.