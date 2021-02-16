Верховная Рада Украины 16 февраля поддержала изменения в закон Украины "О дорожном движении". Согласно закону, теперь водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспорта и ОСАГО в приложение "Действие" (украинское "Дія") можно использовать наравне с бумажными.

Об этом сообщается на сайте Минцифры.

Законом были внесены изменения в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения. За него проголосовали 325 депутатов парламента.

Благодаря документу украинские водители могут показывать электронное водительское удостоверение, электронное свидетельство о регистрации транспортного средства и договор обязательного страхования (ОСАГО) полицейским для удостоверения своей личности и прав на вождение.

Закон вступит в силу после его опубликования. Ранее юридическая сила этих документов определялась постановлением Кабинета министров Украины.

Недавно парламент в первом чтении рассмотрел законопроект, которым предлагается приравнять цифровые паспорта в "Действии" к бумажным. После принятия этого закона Украина станет первой страной в мире, где юридическая сила цифровых паспортов будет признана на законодательном уровне.

Как писала "Страна", недавно стало известно, что цифровые паспорта в приложении теперь принимают аэропорты Украины.