В чреду, 17 февраля, в Украине будет морозная погода, в большинстве регионов будет переменная облачность, а в западной части страны - снег.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, в западной части Украины и днем, и ночью будет идти снег. Температура ночью ожидается -10-12, днем потеплеет до 0-3 градусов. Значительно теплее будет в Ужгороде - ночью -4-6, днем температура будет колебаться между -1+1.

На востоке страны температура днем будет -17-19 градусов, а днем -7-9. Переменная облачность, без значительных осадков.

На юге Украины будет теплее, ночью -10-12 градусов, днем -1-3, переменная облачность, без осадков.

В северных регионах днем ожидается -7-11, ночью -17-23, также без значительных осадков.

В Киеве в среду днем температура будет колебаться между -6 и -8 градусами, а ночью похолодает до -16-18. Переменная облачность, без осадков.

Напомним, на этой недели Украину ждут качели от минус 23 до плюс 1.

Также сообщалось, что в Украине допустили закрытие школ из-за грядущих сильных морозов.