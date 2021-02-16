Американская компания Pfizer, выпустившая вакцину от коронавируса совместно с немецкой BioNTech, подала документы для регистрации препарата в Украине.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время онлайн-конференции американо-украинского делового совета, которая транслировалась в Фейсбуке.

"Буквально только что мне передали наши эксперты, получившие документы от Pfizer", - сказал собеседникам Степанов.

По словам министра, вакцину должны зарегистрировать в ближайшие несколько дней.

Ранее в Государственный экспертный центр Минздрава Украины поступила заявка на регистрацию вакцины от коронавируса производства Oxford/AstraZeneca.

Между тем чуть менее недели назад Кабинет министров Украины утвердил постановление, запрещающее регистрировать вакцины и другие профилактические средства от коронавирусной инфекции производства РФ - на том основании, что это государство-агрессор.