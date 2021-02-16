Во вторник, 16 февраля, Наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины избрал главой Светлану Остапу, а секретарем наблюдательного совета снова стал Вадим Миський.

Об этом сообщается на официальном сайте НСТУ.

Так, за Светлану Остапу свои голоса отдали девять членов наблюдательного совета НСТУ на тайном голосовании. За Максима Кречетова, который тоже претендовал на эту должность, проголосовали 6 членов наблюдательного совета.

За избрание Вадима Городского секретарем Наблюдательного совета общественного вещателя проголосовали 14 членов, при этом он уже дважды был секретарем наблюдательного совета в первой каденции наблюдательного совета НСТУ.

"Светлана Остапа занимала должность председателя Наблюдательного совета НСТУ и в предыдущей каденции Наблюдательного совета", - уточнили в сообщении.

Светлана Остапа - заместитель шеф-редактора "Детектор медиа".

О том, что такое "Детектор медиа" и какую роль она играет, "Страна" уже подробно писала.

Напомним, в ближайшие месяцы решится судьба руководителя НОТУ Зураба Аласании, его полномочия заканчиваются 13 мая.

Также сообщалось, что 12 февраля, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания утвердил обновленный состав наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины.