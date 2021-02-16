С 15 февраля в Киеве заработала первая камера автофиксации нарушений ПДД, которая считывает проезд автомобилей по полосе общественного транспорта. За нарушителями наблюдали с декабря, а на этой неделе начали выписывать штрафы.

Пока это касается одной камеры на бульваре Дружбы народов, но в дальнейшем полиция планирует расширить функционал и других камер, а также запустить автомобили "Фантом", которые будут двигаться без опознавательных знаков и фиксировать превышение скорости в потоке машин.

Собрали подробностях о новшествах, которые вводят в Украине для поимки нарушителей ПДД.

Урожай штрафов на Дружбы народов

За пять дней до старта патрульная полиция Киева предупредила о первой камере с функцией фиксации нарушения проезда полосой общественного транспорта - на бульваре Дружбы народов, 36. Она работала в тестовом режиме с декабря прошлого года: нарушения фиксировали, но штрафы не выписывали. Теперь же водителям придется платить.

За первый день работы камера зафиксировала 385 нарушителей, на которых вынесли постановления. Штраф за проезд по полосе общественного транспорта составляет 510 грн. То есть общая сумма за день составила 196 350 грн.

В комментариях к посту первого замначальника департамента патрульной полиции Алексея Белошицкого, который анонсировал новшество, некоторые водители пожаловались на то, что камера на этом участке поставлена не очень удобно, ведь водителям нужно поворачивать на Печерский мост, а без заезда на полосу там будут возникать пробки.

"А какой алгоритм? Мне, допустим, на эстакаду надо. Я заехал в крайний правый - он же для общественного. Как камера такие маневры считает, если я уйду в поворот?"

На это в полиции ответили, что измерения будут проводить только на участках, где это исключено.

Некоторые водители с этим не согласились, сообщив, что выделенную полосу общественного транспорта на том участке вообще лучше убрать.

"Так как раз на этом участке камера и находится за 10 метров до прерывистой полосы въезда на полосу ОТ, а эта прерывистая находится практически перед поворотом на Печерский мост. Там наоборот нужно убрать полосу ОТ на этом участке примерно 100 метров от съезда до заезда на серпантин. Так что ничего вы не врахували, а просто решили срубить штрафов да побольше".

"Сомнительная камера, ее бы напротив 10 дома. Возле 36 все перестраиваются в крайнюю правую на Печерку".

"Спускаюсь я с Печерского моста, выезжаю в полосу общественного транспорта, час пик, мне необходимо в мой ряд перестроиться. Тут начинается самое интересное. На перестроиться из полосы общественного транспорта по разметке у меня метров 5 (возможно чуток больше), стоять в этой полосе мне нельзя, а в полосе куда мне нужно идёт очень плотный поток (ползёт) и желающих пропустить нету".

"Объясните как НЕ нарушить перед камерой при повороте на мост Киквидзе с Дружбы народов с правого ряда, который ОТ и при этом не создать пробку во втором ряду, выстроившись в очередь на месте разрыва разметки для поворота? Особо подчеркну - в таком случае остается одна единственная левая полоса для движения прямо. Кто от подобного выигрывает? Казна?.."

Так или иначе, бюджет получил богатый урожай из штрафов. И это только начало, обещают в МВД.

Еще 200 камер и "Фантомы" на дорогах

Как сообщили в патрульной полиции, за 8 месяцев после того, как в Киеве и Киевской области работает система автофиксации нарушений ПДД, в местах, где они установлены количество нарушений уменьшилось втрое. Суммарная цифра штрафов за это время составила примерно 200 млн гривен.

В планах полиции до конца 2021 года установить еще более двухсот новых камер фотовидеофиксации нарушений ПДД. Больше всего - на дороге "Киев- Чоп".

Конкретики по количеству камер, распознающих проезд по общественной полосе, а также по местам их установки, в полиции пока не сообщают, но говорят о планах развивать это направление и постепенно увеличивать количество камер и их функционал.

Потенциально 220 новых камер, которые передало МВД госагентства инфраструктурных проектов "Укринфрапроект", могут фиксировать не только превышение разрешенной скорости и пересечение полосы движения общественного транспорта, но и проезд на красный свет, пересечение двойной сплошной линии разметки (список фиксируемых нарушений будет расширяться).

Наряду с системой автофиксации полиция планирует запустить автомобили типа "Фантом", которые будут оснащены техническими средствами для фиксации нарушений ПДД непосредственно в движении.

Как пояснил первый замначальника департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, замерять скорость будут с помощью приборов типа TruCam. Полицейские авто, которые могут измерять скорость движения будут без видимых опознавательных знаков, но полицейские, будут находятся в машине в форменной одежде.

"Автомобили "Фантом" должны иметь прежде всего превентивную функцию. Их цель - предотвратить правонарушение и предотвратить возможные негативные последствия на дороге, а не привлечь к ответственности как можно большее количество водителей. Само наличие этих автомобилей на дороге и понимание водителей, что такой автомобиль может так же двигаться в потоке транспорта, дисциплинирует водителей соблюдать ПДД" - пояснил Алексей Белошицкий.

Специальный комплекс, который вмонтирован в "Фантом", настроен на "сканирование" правонарушений во время движения. В случае фиксации превышения скорости, включаются специальные сигналы синего и красного цвета и автомобиль нарушителя останавливают. Правонарушения прекращается, а водителя привлекают к ответственности.

В качестве примера работы "Фантома" в патрульной полиции показали запись с регистратора подобной машины зарубежом.

На данный момент в распоряжении Патрульной полиции 4 автомобиля Skoda Kodiaq со спецоборудованием для фиксации нарушений ПДД в движении. Они еще не работают на дорогах, поскольку продолжается монтаж и настройка оборудования.