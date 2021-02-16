Стало известно, что две школьницы академического лицея "Гармония", который находится в Боярке, Киевской области, приняли большое количество медпрепарата Дротаверин, в результате одна из них скончалась, а вторая попала в больницу с отравлением.

Об этом пишет OBOZREVATEL со ссылкой на сообщение пресс-службы Национальной полиции области.

"Девочки посмотрели в интернете видео, где предлагалось принять это лекарство в таком объеме, чтобы узнать, чем это закончится. Они приобрели дротаверин в аптеке во время перемены", – сообщили правоохранители.

В итоге семиклассницы приняли сорок таблеток Дротаверина - специального лекарственного средства, которое обладает спазмолитическим, миотропным, сосудорасширяющим, гипотензивным действием. В Украине разрешена продажа без рецепта.

Напомним, в Харькове в результате отравления неизвестным веществом умерла 16-летняя призерка Украины по толканию ядра.

Также сообщалось, что в Днепропетровской области школьники попали в реанимацию после дегустации неизвестной жидкости.