Министр культуры Александр Ткаченко предложил отсрочить введение штрафов за несоблюдение языкового закона и отказ использовать украинский в сфере обслуживания. По его мнению, для их применения еще не наступило время.

Об этом чиновник сказал в интервью "ВВС Украина".

Журналисты напомнили Ткаченко, что до того, как тот стал министром, он ратовал за изменения закона о языке.

"Я всегда говорил, что у меня есть предубеждения в отношении одного пункта этого закона - в котором говорится о штрафах. В 2018 году президент Порошенко издал указ о создании государственной программы продвижения украинского языка. Если бы это решение было воплощено и в течение этих лет были бы подвижки, бесплатные курсы украинского, эти штрафы были бы кстати. А сейчас выставлять сначала штрафы - это как поставить телегу впереди лошади. Сами разговоры о штрафах приведут только к общественному напряжению", - считает министр.

У него поинтересовались, собираются ли власти отсрочить введение штрафов.

"Насколько я знаю, сейчас на рассмотрении Верховной Рады находятся два законопроекта, касающиеся отсрочки применения этих штрафов. Посмотрим, как будет продолжаться дискуссия", - ответил Ткаченко.

Он добавил, что курс страны на украинизацию, "но мягкую украинизацию - неизменен". Однако для ее начала стоит дать толчок массовой популяризации украинского языка.

По словам Ткаченко, в государственной программе, которая сейчас находится на рассмотрении правительства, предусмотрены онлайн-курсы украинского языка. Причем они будут "доступными, бесплатными, понятными для людей".

"Если все будет нормально, попробуем запустить их в этом году", - пообещал министр.

Смотрите обсуждение украинизации с 35:07

Между тем мовный омбудсмен Тарас Креминь заявил, что в течение месяца, который прошел со дня вступления в силу украинизации сферы обслуживания, за несоблюдение законодательства ему поступило около 700 жалоб.

Ранее "Страна" рассказывала, что скандалы на языковой почве заканчиваются не только жалобами и травлей русскоязычных, но уже и поножовщиной.