На Житомирщине около села Хотыж спасатели везли больную 14-летнюю пациентку на упряжке, потому что скорая помощь просто застряла в снегу.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Житомирской области.

Отмечается, что девочку, которая срочно нуждалась в госпитализации, везли гужевой повозкой. Спасатели запрягли лошадь и отправили больную к пожарной автоцистерне.

Инцидент произошел в воскресенье, 14 февраля.

Известно, что в снегу застряла машина скорой помощи, которая ехала на вызов в село Зеленица. Туда же поехали спасатели, которые пересадили врача в служебную машину и отправились дальше. Однако так и доехать до больного они не смогли. Машину также остановила непогода.

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