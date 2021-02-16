647 сообщений о возможных нарушениях языкового законодательства получил мовный омбудсмен Тарас Креминь в течение месяца, который прошел со дня вступления в силу ст. 30 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Об этом сообщается на странице уполномоченного по защите государственного языка.

В сообщении уточнили, регионы, из которых поступило больше всего жалоб:

Киев и Киевская область - 284

Львовская область - 58 обращений

Харьковская область - 43

Одесская область - 27

Днепропетровская область - 16

Полтавская область - 16

Запорожская область - 7

Винницкая область - 9

Луганская область - 7

Николаевская область - 6

Волынской область - 5

Донецкая область - 4

Тернопольская область - 6

Сумская область- 3

Черновицкая область - 3

Ивано-Франковская область - 3

Кировоградская область - 3

Закарпатская область - 3

Хмельницкая область - 3

Херсонская область - 3

Ровенская область -2

Черниговская область - 2

Черкасская область - 2

299 жалоб (почти половина - Ред.) касались отсутствия украинской версии сайтов интернет-магазинов. 139 граждан пожаловались на нарушение своих прав в сфере обслуживания - в магазинах, заведениях общественного питания, банках, салонах красоты, парикмахерских, ветеринарных клиниках. Больше всего нарушений (58) выявлено киевлянами. 77 жалоб касались наружной рекламы на негосударственном языке. 23 гражданина заявили о нарушении норм Закона в сфере образования.

Также поступали жалобы на нарушение языкового законодательства в органах местного самоуправления. 19 человек пожаловались на использовании негосударственного языка депутатами местных советов Николаева, Одессы, Днепра, Запорожья.

"По состоянию на сегодня, не наложено ни одного штрафа и не зафиксировано ни одного злостного нарушителя. Все присланные нами в адрес физических или юридических лиц требования об устранении нарушений языкового законодательства, в том числе по результатам проведенных мероприятий государственного контроля, были выполнены", - говорится в сообщении.

Ранее "Страна" писала о том, что мовного омбудсмена Креминя вдохновила идея приложения для онлайн-жалоб на русский язык.

Также мы сообщали, что в горсовете Николаева разразился языковой скандал из-за выступления депутата на русском.