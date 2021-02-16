Киев, Львов и Харьков стали регионами-лидерами по жалоб на несоблюдение "мовного закона"
647 сообщений о возможных нарушениях языкового законодательства получил мовный омбудсмен Тарас Креминь в течение месяца, который прошел со дня вступления в силу ст. 30 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
Об этом сообщается на странице уполномоченного по защите государственного языка.
В сообщении уточнили, регионы, из которых поступило больше всего жалоб:
- Киев и Киевская область - 284
- Львовская область - 58 обращений
- Харьковская область - 43
- Одесская область - 27
- Днепропетровская область - 16
- Полтавская область - 16
- Запорожская область - 7
- Винницкая область - 9
- Луганская область - 7
- Николаевская область - 6
- Волынской область - 5
- Донецкая область - 4
- Тернопольская область - 6
- Сумская область- 3
- Черновицкая область - 3
- Ивано-Франковская область - 3
- Кировоградская область - 3
- Закарпатская область - 3
- Хмельницкая область - 3
- Херсонская область - 3
- Ровенская область -2
- Черниговская область - 2
- Черкасская область - 2
299 жалоб (почти половина - Ред.) касались отсутствия украинской версии сайтов интернет-магазинов. 139 граждан пожаловались на нарушение своих прав в сфере обслуживания - в магазинах, заведениях общественного питания, банках, салонах красоты, парикмахерских, ветеринарных клиниках. Больше всего нарушений (58) выявлено киевлянами. 77 жалоб касались наружной рекламы на негосударственном языке. 23 гражданина заявили о нарушении норм Закона в сфере образования.
Также поступали жалобы на нарушение языкового законодательства в органах местного самоуправления. 19 человек пожаловались на использовании негосударственного языка депутатами местных советов Николаева, Одессы, Днепра, Запорожья.
"По состоянию на сегодня, не наложено ни одного штрафа и не зафиксировано ни одного злостного нарушителя. Все присланные нами в адрес физических или юридических лиц требования об устранении нарушений языкового законодательства, в том числе по результатам проведенных мероприятий государственного контроля, были выполнены", - говорится в сообщении.
Ранее "Страна" писала о том, что мовного омбудсмена Креминя вдохновила идея приложения для онлайн-жалоб на русский язык.
Также мы сообщали, что в горсовете Николаева разразился языковой скандал из-за выступления депутата на русском.