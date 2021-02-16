Мовный омбудсмен Тарас Креминь принял 647 жалоб за месяц. Фото: facebook.com

647 сообщений о возможных нарушениях языкового законодательства получил мовный омбудсмен Тарас Креминь в течение месяца, который прошел со дня вступления в силу ст. 30 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Об этом сообщается на странице уполномоченного по защите государственного языка.

В сообщении уточнили, регионы, из которых поступило больше всего жалоб:

  • Киев и Киевская область - 284
  • Львовская область - 58 обращений
  • Харьковская область - 43
  • Одесская область - 27
  • Днепропетровская область - 16
  • Полтавская область - 16
  • Запорожская область - 7
  • Винницкая область - 9
  • Луганская область - 7
  • Николаевская область - 6
  • Волынской область - 5
  • Донецкая область - 4
  • Тернопольская область - 6
  • Сумская область- 3
  • Черновицкая область - 3
  • Ивано-Франковская область - 3
  • Кировоградская область - 3
  • Закарпатская область - 3
  • Хмельницкая область - 3
  • Херсонская область - 3
  • Ровенская область -2
  • Черниговская область - 2
  • Черкасская область -  2 

299 жалоб (почти половина - Ред.) касались отсутствия украинской версии сайтов интернет-магазинов. 139 граждан пожаловались на нарушение своих прав в сфере обслуживания - в магазинах, заведениях общественного питания, банках, салонах красоты, парикмахерских, ветеринарных клиниках. Больше всего нарушений (58) выявлено киевлянами. 77 жалоб касались наружной рекламы на негосударственном языке. 23 гражданина заявили о нарушении норм Закона в сфере образования.

Также поступали жалобы на нарушение языкового законодательства в органах местного самоуправления. 19 человек пожаловались на использовании негосударственного языка депутатами местных советов Николаева, Одессы, Днепра, Запорожья.

"По состоянию на сегодня, не наложено ни одного штрафа и не зафиксировано ни одного злостного нарушителя. Все присланные нами в адрес физических или юридических лиц требования об устранении нарушений языкового законодательства, в том числе по результатам проведенных мероприятий государственного контроля, были выполнены", - говорится в сообщении.

Стало известно, сколько жалоб поступило на использование русского языка в украинской сфере обслуживания

Ранее "Страна" писала о том, что мовного омбудсмена Креминя вдохновила идея приложения для онлайн-жалоб на русский язык.

Также мы сообщали, что в горсовете Николаева разразился языковой скандал из-за выступления депутата на русском.

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