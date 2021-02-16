Для любителей горнолыжного отдыха "Укрзализныця" запускает с 26 февраля дополнительный поезд Киев-Черновцы, на котором будет удобно добираться на украинские зимние курорты, сообщается на сайте компании.

"Количество желающих попасть на горнолыжные курорты в западных регионах Украины увеличивается, поэтому Укрзализныця по многочисленным просьбам пассажиров со следующей недели запускает дополнительный поезд из Киева до Черновцов", - говорится в сообщении.

Поезд будет отправляться из Киева 26 февраля, 1,5,7 и 9 марта в 15:09 и прибывает в Черновцы в 08:15.

В обратном направлении поезд выезжает из Черновцов в 19:15 25, 28 февраля, 4,6 и 8 марта. Прибытие в Киев - 12:30.

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