Во вторник, 16 февраля, в возрасте 62 лет неожиданно скончался президент и генеральный директор крупнейшей в мире гостиничной сети Marriott International Арне Соренсон.

Об этом сообщает пресс-служба Marriott International.

По их данным, в мае 2019 года у Соренсона диагностировали рак поджелудочной железы. В феврале этого года он объявил о том, что сделает перерыв в работе, чтобы провести агрессивное лечение.

"Арне был исключительным руководителем - но более того - он был исключительным человеком", - сказал Дж. У. Марриотт-младший, исполнительный председатель и председатель совета директоров.

Соренсон возглавлял Marriott с 2012 года и стал третьим CEO в истории компании, а также первым руководителем, который не относился к семье Марриот.

Пресс-служба Marriott сообщила, что назначение нового гендиректора планируется в течение одной-двух недель. До этого руководить компанией продолжат Стефани Линнарц и Тони Капуано, которые были привлечены для этого на время лечения Соренсона.

Линнарц является президентом по потребительским операциям, технологиям и развивающемуся бизнесу, Капуано - президентом по глобальному развитию и дизайну.

Marriott International управляет более чем 7 тысячами гостиниц в 131 стране под 30 брендами. В число наиболее известных гостиничных сетей компании входят Ritz Carlton, Courtyard, Residence Inn, Marriott, St. Regis, Le Meridien, Sheraton, Four Points.

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