Министерство культуры и информационной политики Украины по представлению Службы безопасности Украины внесло еще двоих российских музыкантов в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.

Так, согласно обновлениям перечня лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, в список вошли музыканты из "Хора Турецкого" Михаил Турецкий и Игорь Зверев, передает Интерфакс-Украина.

Ранее в данный перечень попали четверо музыкантов данного коллектива: Павел Бердников, Алексей Александров, Михаил Кузнецов, Олег Бляхорчук.

Таким образом, на данный момент в этом перечне находится 173 человека.

Ранее "Страна" рассказывала, что в черный список Минкульта, кроме музыкантов "Хора Турецкого", внесли и актеров из фильма о Крыме.

Также мы писали о том, что жену Медведчука Оксану Марченко внесли на "Миротворец".