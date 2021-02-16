Депутат Верховной рады Украины от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Нестор Шуфрич заявил, что собирается поехать в Будапешт, чтобы привиться российской вакциной от коронавируса "Спутником V".

"Я планирую поехать в Будапешт привиться "Спутником V". Я как советский человек, родившийся в СССР, верю именно в эту систему, систему нашей традиционной медицины, систему советской прививки", - сказал Шуфрич в эфире телеканала "Россия 24 ".

Напомним, что Венгрия одобрила использование российской вакцины "Спутник V", в стране, в обход регулирующих органов Евросоюза.

Ранее "Страна" писала о том, что Зеленский попытался объяснить, почему Украина не будет закупать российскую вакцину "Спутник V".

Также мы сообщали, что Куба презентовала первую партию собственной вакцины от коронавируса Soberana 02.