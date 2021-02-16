Профессор Высшей школы социальных наук Франции Андрэ Гютер рассказал, что коронавирус похож по форме на шаровое скопление, а его настоящие цвета - это черный и белый.

Об этом пишет Le Parisien.

"Настоящие цвета коронавируса - черный и белый. Поскольку размер вируса меньше длины волны света, он не имеет цвета", - объяснил профессор.

Кроме того он рассказал, что искусственные цвета - часто красный, желтый, синий или розовый, используют в трехмерных изображениях, которые являются реконструкциями коронавирусА, чторбы лучше показать детали.

Напомним, ученые установили, что кошки и собаки не могут быть переносчиками коронавируса, хотя год назад данные ВОЗ утверждали обратное.

Также сообщалось, что британские ученые насчитали в мире уже 4 тысячи мутаций Covid-19.