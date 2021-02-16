"Надо строить свой политический проект". Яценко объяснил, почему он уходит из группы "За будущее"
Антон Яценко прокомментировал "Стране" свой выход из группы "За будущее".
По его словам, особой причины подобного решения нет.
"Как вы знаете, у меня есть своя партия. "За будущее" - это тоже партия. Возникла идея, что надо строить свой политический проект, и чтобы люди не путались, чтобы знали, что я представляю свою партию, а не партию "За будущее", я решил сделать официальное заявление о выходе из группы", - рассказал Яценко.
По его словам, он не собирается переходить депутатскую группу "Доверия", о чем раньше ходили слухи.
"По поводу перехода в "Доверие" - это полнейший бред. Я поддерживаю отношения с представителями группы, уважаю Олега Кулинича, но переходить в "Доверие" не собираюсь. Побуду внефракционным", - сказал депутат.
Напомним, сегодня в ходе заседания парламента стало известно, что избранный в Раду по округу №200 в Черкасской области Антон Яценко покинул депутатскую группу "За будущее".
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