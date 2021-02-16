Антон Яценко прокомментировал "Стране" свой выход из группы "За будущее".

По его словам, особой причины подобного решения нет.

"Как вы знаете, у меня есть своя партия. "За будущее" - это тоже партия. Возникла идея, что надо строить свой политический проект, и чтобы люди не путались, чтобы знали, что я представляю свою партию, а не партию "За будущее", я решил сделать официальное заявление о выходе из группы", - рассказал Яценко.

По его словам, он не собирается переходить депутатскую группу "Доверия", о чем раньше ходили слухи.

"По поводу перехода в "Доверие" - это полнейший бред. Я поддерживаю отношения с представителями группы, уважаю Олега Кулинича, но переходить в "Доверие" не собираюсь. Побуду внефракционным", - сказал депутат.

Напомним, сегодня в ходе заседания парламента стало известно, что избранный в Раду по округу №200 в Черкасской области Антон Яценко покинул депутатскую группу "За будущее".

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