Блогер, лидер "Партии Шария" Анатолий Шарий заявил, что Служба безопасности Украины не вручала ему подозрение, а узнал он о нем через Telegram.

Об этом он рассказал в прямом эфире "112 Украина" во вторник, 16 февраля.

"Мне никто не вручал подозрение. Я вот тут прочел о нем. Ну что я могу сказать. У хриплого дегенерата сорвало крышу. Можете меня не прерывать, вам всё равно терять нечего, у вас ("112 Украина" - Ред.) забрали лицензию. У психически нездорового человека сорвало крышу. Сегодня арестовали Виктора Шария, который посмел сказать, что СБУ и "Нацкорпус" угрозами заставили его подать иск на "Партию Шария", - заявил он.

Также Шарий сказал, что будет в Европе бороться за свои права, а не в Украине, которую он назвал "черной дырой", а президента Владимира Зеленского "карликом недоразвитым".

"Пошли они в задницу с этой госизменой", - сказал Шарий.

Напомним, сегодня стало известно о том, что Служба безопасности Украины объявила о подозрении по двум статьям (государственная измена и нарушение равноправия граждан) Анатолию Шарию.

Также мы ранее рассказывали о жестоком избиении координатора партии Шария.