В Закарпатской и Львовской областях заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой и глава Национальной полиции Игорь Клименко представили новые начальников полиции, сообщается на сайте ведомства.

Новым главой Нацполиции Львовской области стал Александр Шляховский, проработавший почти год в Ужгороде начальником полиции Закарпатья.

В свою очередь Василий Виконский, ранее возглавлявший ГУ Нацполиции во Львовской области, переходит на работу в центральное управление столицы.

Новым руководителем полиции Закарпатской области вместо Шляховского стал Ярослав Колесник. До недавнего времени он занимал должность заместителя начальника управления Нацполиции Киевской области.

Ранее "Страна" писала о том, что в Черновцах полицейские исполнили главную мечту смертельно больного мальчика.

Также мы сообщали, что восстановленный в должности экс-глава полиции Винницкой области Шевцов не планирует возвращаться в Украину.