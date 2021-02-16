Служба безопасности Украины объявила о подозрении по двум статьям (государственная измена и нарушение равноправия граждан) известному блогеру, лидеру "Партии Шария" Анатолию Шарию.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Подозрение объявлено при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры в рамках уголовного производства по двум статьям Уголовного кодекса Украины - ч.1 ст.111 (государственная измена) и ч.1 ст.161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).

В СБУ заявили, что с 2012 года через соцсети, электронные СМИ и российские телеканалы Шарий способствовал государственным и неправительственным структурам РФ в проведении специальных информационных операций.

"В частности, пропагандист занимался дискредитацией государственной политики Украины, умышленно и целенаправленно распространял манипулятивную, искаженную информацию о правительственных инициативах и событиях на Востоке страны. Целью было - обострение и дестабилизация общественно-политической и социально-экономической ситуации, разжигание межэтнических и межконфессиональных конфликтов.

Такие противоправные действия Анатолия Шария активно использовали российские СМИ, в частности, телеканалы основной пропагандистской государственной компании ВГТРК ("Россия 24", "Россия 1"), телеканал Министерства обороны РФ "Звезда" и т.д.", - добавили в Службе безопасности.

Шарий уже отреагировал на произошедшее: "Благодарю СБУ за предъявление подозрения путем публикации пропагандистского ролика в телеграм по статье "Государственная измена". Теперь мне не надо лишний раз доказывать в ЕС, что все дела на меня - чистая политика", - написал он в соцсети.

Отметим, что ранее сегодня блогер в Фейсбуке сообщал, что СБУ в Днепре задержала Виктора Шария - человека, который ранее подавал иск в суд о незаконности регистрации "Партии Шария", однако позже отозвал свой иск.

Подробно о нападениях на активистов "Партии Шария" можно прочитать в нашей статье.