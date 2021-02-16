Народный депутат Антон Яценко, избранный в Раду по округу №200 в Черкасской области, покинул депутатскую группу "За будущее".

Об этом стало известно в ходе заседания парламента во вторник, 16 февраля.

Таким образом, в составе депутатской группы осталось 23 народных депутата.

По данным источников "Страны" в группе "За будущее", об уходе Яценко было известно еще с декабря, процесс проходил спокойно.

"Ситуация тянется с декабря, тогда уже все знали, что он уходит. Но все мирно, не так, как у "слуг". Мы подали ему руку, все без скандалов. По некоторым вопросам у него была деструктивная позиция, так как были законопроекты, которые нужно было поддержать в интересах избирателей, а не определенных лиц. Знаю, что он сильно просился в группу "Доверие". Вопрос — возьмут ли его", - сообщил источник.

Напомним, "Страна" еще летом писала о том, что депутаты бегут из группы "За будущее" в "Доверие" и анализировала, почему это происходит.

Также мы писали о том, как нардеп Яценко предлагал запретить импорт фуа-гра в Украину.