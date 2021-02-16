На этой неделе в Украине снова прогнозируют сильные морозы в связи с чем могут закрыться школы и детские сады. Но если раньше был норматив, согласно которому учебные заведения закрывались при падении температур до определенного уровня, то теперь каждое образовательное заведение само принимает решение продолжать или временно прекратить обучение из-за погодных условий.

Об этом сообщила директор Департамента образования и науки Киева Елена Фиданян на своей странице в Facebook.

Так, согласно существующей в Украине норме, при температуре воздуха -16 градусов и ниже детей в детском саду не выводят на прогулку. Для школ раньше были свои нормативы: при снижении температуры до -20 дома оставались ученики начальных классов, а при -24 все школьники но сейчас данный норматив отменили.

"Сейчас руководствуемся новым правилам: "При чрезвычайных погодных условиях, а также чрезвычайных ситуациях учредитель (учредители) образовательного учреждения могут самостоятельно принимать решения о временном приостановлении обучения учащихся." Запутались? Тогда скажу просто: основатель учебного заведения принимает решение, учитывая погодные условия и чрезвычайные положения", - написала Фиданян.

Напомним, 15 февраля школы и садики Киева заработали в обычном режиме.

Также сообщалось, что Минобразования рекомендовало учебным заведениям перейти на дистанционное обучение на время непогоды.