Законопроект, в который пытались зашить расширение полномочий и.о. министров (под Витренко) на самом касался другой важной темы - возобновления конкурсов на госслужбу, которые отменили на время карантина.

На это обратил внимание телеграм-канал "Политика Страны".

"Благодаря этому власти смогли назначить без конкурса 20 тысяч чиновников, из которых 1,5 тысяч категории А. Но сегодня Рада проголосовала за возобновление конкурсов. За - 289 голосов", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня Рада ужесточила ответственность за пьяную езду, превышение скорости и другие нарушения ПДД.

Ранее "Страна" писала о том, что в Раде предложили растамаживать евробляхи за 1000 евро.

Также мы сообщали, что в Раде начали собирать подписи за импичмент Зеленскому.