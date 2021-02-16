Рада возобновила отмененные из-за карантина конкурсы на должности в госслужбе
Законопроект, в который пытались зашить расширение полномочий и.о. министров (под Витренко) на самом касался другой важной темы - возобновления конкурсов на госслужбу, которые отменили на время карантина.
На это обратил внимание телеграм-канал "Политика Страны".
"Благодаря этому власти смогли назначить без конкурса 20 тысяч чиновников, из которых 1,5 тысяч категории А. Но сегодня Рада проголосовала за возобновление конкурсов. За - 289 голосов", - говорится в сообщении.
Напомним, сегодня Рада ужесточила ответственность за пьяную езду, превышение скорости и другие нарушения ПДД.
Ранее "Страна" писала о том, что в Раде предложили растамаживать евробляхи за 1000 евро.
Также мы сообщали, что в Раде начали собирать подписи за импичмент Зеленскому.
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