Сегодня 10-й лунный день, растущая Луна в знаке Близнецы. День неблагоприятный в финансовом плане. Некоторые знаки Зодиака могут проявлять щедрость, другие - излишнюю расточительность. Звезды советуют сегодня направить средства на пожертвование нуждающимся в своем окружении.

Наиболее подверженные денежным тратам будут Раки, Девы и Скорпионы. Предлагаем детальный астрологический прогноз для них на субботу.

Рак (22.06 - 22.07)

Раки любят производить на окружающих вид людей состоятельных и уверенных в себе и завтрашнем дне. Они с готовностью потратятся на романтические сюрпризы для любимого, станут мягкими и заботливыми, безотказными буквально во всем. Но длится этот аукцион невиданной щедрости недолго. Так, мужчина-Рак может сегодня козырять направо и налево своей обеспеченностью и целеустремленностью, а уже на следующий день включить режим жесткой экономии, деликатности и скромности. То же касается и женщин-Раков, которые готовы спустить накопления в один миг, увидев красивое платье или очередную пару туфель, а потом сидеть на вынужденной диете.

Дева (24.08 - 23.09)

Девы хорошо зарабатывают на соответствующий образ жизни - дорогую одежду, качественные продукты и процедуры по уходу за своей внешностью. Они любят демонстрировать, что живут на широкую ногу и не откажутся от того, чтобы не купить последнюю модель смартфона или дорогой гаджет. Они также известные любители покомандовать и посоветовать другим, что модно в этом сезоне и какой стиль выбрать. Впрочем, рациональности Девам отнюдь не занимать - дорогие покупки она воспринимает как инвестиции в себя и не потратит больше, чем нужно, бережно откладывая копеечку за копеечкой на очередное дорогостоящее приобретение.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Скорпиону важно произвести впечатление идеального друга, работника, любовника, семьянина. И на эти нужды денег он не пожалеет. Всегда накроет на стол, закажет музыку, одарит подарками, залезет в кредит, но все-таки купит квартиру или машину, чтобы выигрышно смотреться в глазах окружающих. Эти качества бесспорно делают из представителей этого знака Зодиака отличного партнера для семьи, готового заботиться об интересах и нуждах родных. При этом если всех усилий окажется недостаточно, Скорпион может впасть в депрессию или алкогольную зависимость, что домочадцам точно не понравится.

Всем остальным знакам Зодиака звезды советуют внимательно следить, чтобы желание подкорректировать свой имидж не привело к тщеславию и банкротству. Умейте совладать со своими капризами, чтобы не влезть в долги.

Напомним, эти выходные окажутся лучшими днями недели для "огненных" знаков: Овнов, Львов и Стрельцов. В их жизни ожидается много романтики и любви.

Как писала "Страна", в выходные украинцам предстоит пережить сильную магнитную бурю. Важно сохранять спокойствие и не отправляться в дальнюю дорогу.