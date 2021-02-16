В среду, 17 февраля, атмосферный фронт Yukon принесет в Украину снег. Осадки ожидаются в западных регионах, а также, вероятно, пройдут, ​​в Житомирской, Винницкой и Киевской областях. На остальной территории Украины благодаря антициклону Helida будет сухо, но прохладно.

Об этом написала народный синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Столбики термометров ночью в среду покажут от -18 до -12 градусов, местами температура воздуха опустится до -25 градусов.

В дневное время прогнозируется -14...-7 градусов, при этом в южных областях, на юго-востоке и на западе Украины днем ​​будет теплее - там температура воздуха ожидается от -5... +1 градуса.

В Киеве ночью столбики термометров покажут от -14... -12 градусов, а в окрестностях будет еще прохладнее. Днем температура воздуха опустится до -9... -7 градусов. Также завтра в столице вероятен небольшой снег, на дорогах ожидается гололедица.

Синоптик обратила внимание на то, что температура воздуха, особенно ночная, очень зависит от облачности или прояснений.

"Прояснения способствуют дополнительному выхолаживанию, а облачность, наоборот, прикрывает приземный слой от сильных морозов", - написала она.

Также Диденко добавила, что фиксируемая существенная разница между ночной и дневной температурой воздуха уже "намекает" о приближении свежих синоптических событий и перестройки воздушных масс на новый сезон.

Напомним, ранее "Страна" подробно рассказывала, что будет с погодой на этой неделе и когда наступит самый холодный день.

Также мы писали, что из-за непогоды в Украине действуют ограничения движения на дорогах в четырех областях.