Рада провалила голосование за поправки к закону, способные вернуть полномочия исполняющим обязанности министров. Они были внесены в парламент по инициативе лидера партии "Слуга народа" Александра Корниенко.

Смысл этих правок в том, чтоб сделать по сути полноценного министра из и.о. министра Юрия Витренко, под которого не набиралось голосов в Раде. Но эти правки не прошли.

Рада проголосовала лишь за небольшое расширение полномочий - поправку, которая дает право и.о министра принимать решения по распоряжению бюджетными средствами и подписывать приказы министерства, в случае если он пребывает в статусе и.о до 60 дней.

Это было сделано с той целью, чтобы Витренко смог подписать приказы о выплате задолженности по зарплатам шахтерам", - говорится в сообщении.

Ранее "Страна" писала о том, что сегодня Рада хочет наделить и.о. министров полноценными полномочиями.

Также мы сообщали, что в Раде начали собирать подписи за импичмент Зеленскому.