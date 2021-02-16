Во вторник, 16 февраля, в Венгрию прибыла первая партия китайской вакцины от коронавируса производства компании Sinopharm. Это первая страна в ЕС, которая получила данный препарат.

Об этом сообщает Index.

Речь идет о 550 000 дозах вакцины, которые везли в страну в 84 рефрижераторных контейнерах. Ранее венгерское правительство согласовало с Пекином получение полмиллиона доз вакцины, которые были обещаны к концу февраля, но в итоге препарат поступил раньше.

Поступающие 550 000 доз китайской вакцины вскоре могут обеспечить прививки для 275 000 человек.

Напомним, ранее Венгрия первой в ЕС получила российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" и уже начала вакцинацию.

Также мы писали о том, что китайская компания Sinovac подала документы на экстренную регистрацию вакцины от коронавируса в Украине.

Между тем, вакцинацию от коронавируса в Украине так и не начали в обещанный срок - 15 февраля.