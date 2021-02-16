На завтрашнем заседании Кабинета министров Украины правительство рассмотрит возможность возвращения к адаптивному карантину в стране, с делением регионов на четыре зоны, в зависимости от эпидемиологической ситуации в них.

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде, депутат Василий Мокан в эфире телеканала "Украина 24" во вторник, 16 февраля.

"О финальных критериях и параметрах постановления, которое будет завтра принято, сейчас некорректно говорить, так как еще продолжаются дискуссии и обсуждение. Уверен, что завтра будет детально рассказано все об адаптивном карантине. Речь идет о введении четырех зон", - сказал депутат.

Кроме того, по его словам, планируется продлить карантин и режим чрезвычайной ситуации в Украине еще на два месяца, то есть до мая, но с разделением на разные зоны. Так, по умолчанию будут действовать ограничения "желтой зоны", но в случае увеличения количества зараженных коронавирусом будут применятся ограничения "оранжевой зоны" с соответствующими решениями региональных комиссий.

При этом "красную зону" предполагают вводить в случае сильной нагрузки на медицинскую систему, она предполагает ограничения, которые действовали во время зимнего локдауна. В то же время "зеленая зона" подразумевают полную отмену ограничений и возвращение к нормам жизни до карантина.

Как рассказал Мокан, адаптивный карантин, который планируют ввести, будет, за исключением некоторых нюансов, похож на на предыдущий адаптивный карантин.

Напомним, 24 января в Украине закончился локдаун и с тех пор по всей стране действуют карантинные ограничения "оранжевой зоны".

Также сообщалось, что по словам главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко адаптивный карантин в стране введут уже в феврале. Ключевым в новом адаптивном карантине будет способность системы здравоохранения предоставлять помощь.