Глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк во вторник, 16 февраля, не явился на заседание Высшего антикоррупционного суда, где ему должны были избрать меру пресечения в деле о захвате власти, подозрение по которому ему объявили в НАБУ. Судья ВАКС в очередной раз распорядился принудительно привести Вовка в суд, заседание назначено на 18 февраля.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

В прошлый раз, 8 февраля, Вовка должны были также принудительно доставить в суд сотрудники Национального антикоррупционного бюро, однако его не нашли ни дома, ни на работе.

Сегодня судья в очередной раз постановил применить процедуру принудительного привода к главе Окружного админсуда Киева (ОАСК) Павлу Вовку, назначив заседание по избранию ему меры пресечения на 18 февраля в 11:00.

Ситуацию прокомментировал в Фейсбуке и сам Павел Вовк.

"Официальный коррупционер Сытник, по иронии судьбы временно работающий главой дискредитированного антикоррупционного органа, на прошлой неделе заявлял, что не может меня найти. Сегодня, оказывается, меня тоже кто-то где-то искал и снова не нашел, о чем я узнал из телеграмм-каналов, пропагандирующих "работу" НАБУ. При этом я на рабочем месте и в какие тайники не играю", - заявил судья.

Он считает, что НАБУ жаждало не столько найти его, сколько получить громкие заголовки.

"Стоит отдать должное - это, в отличие от борьбы с коррупцией, им удается, с чем я подчиненных господина Сытника и поздравляю. Больше их поздравлять не с чем. Правовой беспредел по "делу ОАСК" убедительно свидетельствует о том, что нам еще очень далеко до правого государства. И если я, будучи судьей, не могу себя от этого защитить, то могу только посочувствовать тем гражданам, которые сталкиваются с подобными "антикоррупционных" органами", - написал Вовк.

Он резюмировал, что стране нужна не только судебная реформа, но и реформа "цирковых коллективов вроде НАБУ".

"Все устали от имитации борьбы с коррупцией. Наши антикоррупционные органы стали синонимом самой коррупции", - подытожил Вовк.

Напомним, Вовку инкриминируют правонарушения, предусмотренные ч. 3 ст. 27, ст. 351-2 (организация препятствования деятельности Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей Украины), ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 375 (организация вынесения судьей (судьями) заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления) и ч. 2 ст. 376 (вмешательство в деятельность судебных органов) Уголовного кодекса Украины.

Отметим, что сам судья Вовк считает предыдущее решение ВАКС о принудительном приводе его в суд "странным" и незаконным.

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