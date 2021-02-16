На западе Венгрии 32-летний украинец за рулем 24-тонного грузовика совершил сразу три аварии в центре села Чепрег и скрылся с места происшествия. Горе-водитель проехал через мост с ограничением веса 16 тонн, повредил указательный знак, повалил фонарный бетонный столб и поехал дальше.

Злостного нарушителя с погоней задержала полиция, сообщает Mukachevo.net во вторник, 16 февраля.

Известно, что 13 февраля украинец на 24-тонном грузовике с венгерскими номерами направлялся в город Сомбатхей, но по пути заехал в Чепрег.

За нарушителем гонялись три полицейские машины, а одна остановилась сразу перед ним. Только после этого водитель остановил автомобиль.

Задержали украинца в 10 километрах от места происшествия. Тест показал в его крови алкоголь.

В местной полиции сообщают, что нарушителя лишили удостоверения водителя и привлекли к уголовной ответственности за обоснованное подозрение в совершении правонарушения во время управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

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